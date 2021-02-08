آرون رودجرز يثير شائعات خطبته لـشايلين وودلي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأ لاعب كرة القدم الأميركية الشهير آرون رودجرز، معجبيه مؤخراً بإعلان خطوبته، وأثار شائعات بأن خطيبته هي الممثلة الأميركية شايلين وودلي.

وأعلن آرون 37 عاماً عن الخبر السعيد في خطاب عبر الفيديو ألقاه خلال حفل توزيع جوائز اتحاد كرة القدم الأميركي NFL Honors، في الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه، والذي حاز فيه جائزة الاتحاد للاعب الأكثر قيمة في دوري كرة القدم الوطني لعام 2020.

وحسبما ذكرته مجلة (ماري كلير)، قال آرون في خطابه: «كان 2020 عاماً مجنوناً مليئاً بالكثير من التغيير والنضج وبعض اللحظات الرائعة التي لا تُنسى، واللعب أمام عدد قليل جداً من المعجبين أو دون جمهور من الأساس طوال الموسم».

وتابع: «تمت خطبتي وقد شاركت في أفضل مباريات كرة القدم في مسيرتي، لذا أود أن أشكر أولاً وقبل أي شيء، زملائي في الفريق على دعمهم وإلهامهم وأدائهم الرائع في الملعب، كما أنني خارج الملعب أحظى بمجموعة رائعة من الأشخاص الداعمين، لذا أود شكر فريقي بما في ذلك خطيبتي».

يأتي خطاب آرون بعد فترة وجيزة من تداول أنباء عن ارتباطه بشايلين (29 عاماً) نجمة فيلم (ذا فولت إن أور ستارز)، مما أشعل فتيل شائعات خطبته منها.

وعلى الرغم من عدم تعليق شايلين على الأمر، إلا أن أحد المصادر كشف أن الثنائي على علاقة بالفعل، ولكنهما أبقيا الأمر طي الكتمان ويفضلان إبعاد علاقتهما عن الأضواء.