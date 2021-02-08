في ذكرى ميلادها.. تداول فيديو نادر للفنانة شادية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: اعتاد محرك البحث (غوغل) الاحتفال بالشخصيات البارزة الذين يمثلون قامة وقيمة في بلادهم بمختلف المجالات، وهذا اليوم اختار المحرك الأشهر عالمياً، أن يحتفي بالذكرى الـ90 لميلاد الفنانة المصرية الراحلة شادية، وهي من مواليد عام 1931. ورسم (غوغل) صورة للنجمة الراحلة شادية تتوسط كلمة Google بالإنجليزية، واختار أن تكون بالأبيض والأسود كون غالبية الأفلام التي ظهرت بها كانت على هذا النمط، لاسيما وأنها جمعت بين التمثيل والغناء وأبرزت موهبة كبيرة بين فنانات جيلها.

وحرص عدد كبير من الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي على التفاعل مع احتفال “غوغل” بذكرى ميلاد شادية، وسط تداول مقاطع فيديو وصور لها من أفلامها تمثيلًا وغناء وسط تعبير عن محبتها وطلب الرحمة والمغفرة لها، كونها رحلت عن عالمنا قبل نحو 4 أعوام، بينما وصفوها بالعبقرية ووحدوا كلمتين تم تداولهما هما: “وحشتينا يا شادية”.

ولم يتوقف عشاق ومحبو النجمة شادية، عن إحياء تلك المناسبة، ولوحظ تداول فيديو نادر يتم نشره لأول مرة لها عبر حسابات في موقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت شادية في الفيديو بالحجاب وكان ذلك خلال عقد قران ناهد شاكر، ابنة شقيقها طاهر شاكر، وذلك بعد اعتزالها بأكثر من ثلاثة سنوات، وتاريخ هذا الفيديو أغسطس 1990.

ودوّن محبوها على الفيديو، قائلين إن هذا الفيديو يعد من الأفراح القليلة التي حضرتها الفنانة شادية بعد الاعتزال، ووقتها قامت بالإنفاق على كل شيء خاص بالحفل، رغم أنه لم يكن في منزلها وإنما في منزل شقيقها، والذي كان قد توفي عام 1983.

ورحلت الفنانة شادية عن عالمنا قبل أقل من 4 أعوام، وتحديداً في شهر نوفمبر من عام 2017، تاركةً خلفها حزناً كبيراً بالوسط الفني وبين عشاقها ممن تأثروا برحيلها، كونها تعد تاريخاً كبيراً في الفن، سواء من خلال أغانيها أو أعمالها التمثيلية المحفورة في الوجدان.

وولدت الفنانة شادية في 8 فبراير عام 1931، واختار لها والدها المهندس الزراعي أحمد كمال شاكر اسم (فاطمة)، وعرفت في السينما باسم شادية، وقدمت الفنانة المصرية خلال ما يقارب أربعين عاماً 112 فيلماً، و10 مسلسلات إذاعية، ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً في الأفلام العربية.

وخطفت شادية الأنظار إلى موهبتها الكبيرة في فيلم (المرأة المجهولة) لمحمود ذو الفقار عام 1959 ثم أخرجت موهبتها الكبيرة في الكوميديا مع صلاح ذو الفقار من خلال فيلم (مراتي مدير عام) عام 1966 وقبله (أغلى من حياتي) عام 1965 ثم (كرامة زوجتي) عام 1967 و(عفريت مراتي) عام 1968. وتوالت أعمال شادية وسط استقبال حافل من الجمهور بالسينمات المصرية، فظهرت في أفلام (اللص والكلاب، زقاق المدق، الطريق، شيء من الخوف، نحن لا نزرع الشوك)، إلى أن ختمت مسيرتها الفنية بفيلم (لا تسألني من أنا) مع الفنانة مديحة يسري عام 1984.