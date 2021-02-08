بلقيس تحتفل بالنجاح مع مخرج “حالة جديدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت الفنانة الإماراتية بلقيس بوصول فيديو كليب أغنيتها الجديدة “حالة جديدة” لمليون مشاهدة” بعد أيام قليلة من طرحها.

ونشرت بلقيس مقطع فيديو عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيه مع مخرج العمل حسام الحسيني وهما يرقصان ويضحكان وكأنها أرادت أن توجه رسالة لكل من انتقد الأغنية وعلقت قائلة: “مليون مشاهدة حالة جديدة، أنا والمخرج محتفلين”.

ويأتي هذا النجاح بعد حملة شرسة من الانتقادات التي طالت بلقيس بسبب الأغنية الجديدة، إذ اتهمها رواد التواصل الاجتماعي بالتقليد.

واعتبرت بلقيس في أحد اللقاءات أنها تتعرض لهجوم متعمد للتأثير في نجاح الأغنية الجديدة.

وفي هذه الأغنية التي تحمل كلمات سعد المسلم وألحان عبد العزيز الويس، أطلت بلقيس بحلة جديدة وخيالية بصرياً وموسيقياً بعيداً عن أي تقليدية، كما شاركها الغناء دي كوين.

واحتفلت بلقيس بإطلاق ألبومها الجديد مع جمهورها وأهل الصحافة من خلال مؤتمر صحافي افتراضي بتقنية 3D عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

ولن تطرح بلقيس أغاني الألبوم دفعة واحدة بل ستطرحها تباعاً حتى تأخذ كل أغنية حقها في الاستماع والمتابعة والاهتمام بين الناس.

ويأتي هذا الألبوم بالتزامن مع احتفال النجمة بالعام العاشر لدخولها عالم الفن، من المقرر أن تقدم مجموعة من الرسائل الاجتماعية والإنسانية في أغنياتها المصورة.