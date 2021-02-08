نجوى فؤاد: لا أحد يهتم بنجمات الزمن الجميل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية نجوى فؤاد، عن آخر تطورات حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها تحسنت بشكل كبير، حيث إنها أجرت عملية جراحية في الظهر.

وأشارت فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«زهرة الخليج»، إلى أنها مقيمة في المنزل حالياً، بسبب فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أنها لا تعمل لأنه لا يوجد أي عمل فني معروض عليها في الفترة الحالية.

وأضافت: «نقابة المهن التمثيلية ليس لها علاقة بأمري خالص، لكن هناك عدم اهتمام من المؤلفين والكتاب والشركات، من حيث إيجاد أدوار لنجوى فؤاد والفنانة صفية العمري، وفادية عبدالغني وأمثالنا كثر جالسات في بيوتهن، وغير متزوجات».

وتابعت: «هناك عدم اهتمام بنجمات الزمن الجميل ليس أنا على وجه التحديد، فالكتاب لا يمنحون أدواراً لسن معين، دائماً الأسرة فيها عمة وخالة وأم وأب وقريبة وجارة، وعرض علي أدوار تافهة كثيرة وحاولت مرة وفشلت».

وترى نجوى أن على كاتب العمل أن يتخيل في الدراما المؤلفة أدواراً تصلح لكل الأجيال، ونرحب بالجيل الجديد، وهذه سنة الحياة ولكن «احنا عايزين نعيش، ومفيش عروض نهائي».

وأكملت: «الكتاب نسوا أعمالي كلها والتي قدرت بحوالي 180 فيلماً بجانب المسلسلات وغيرها»، مشيرة إلى أنها لا تعلم سبب ذلك.

وأكدت أنها ليس لديها أعداء وحياتها سلسة جداً وجميلة، وجميع زملائها يتواصلون معها وأنه لا يكرهها أحد، وأنها تُحب الجميع، نافية أن يكون هناك أي خلاف بينها وبين أحد من زملائها.