خلال عام.. أماندا هولدن تجني مبلغًا خياليًا من بيع الأدوات المنزلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: حققت النجمة البريطانية أماندا هولدن أكثر من 1.5 مليون دولار في عام واحد، جراء بيع مجموعة من الأدوات المنزلية من خلال قناة التسوق التلفزيونية (كيو في سي).

وكانت الممثلة ومقدمة البرامج التلفزيونية البالغة من العمر 49 عاماً، أطلقت مجموعة من الملحقات في عام 2017، إلا أنها شهدت طفرة في المبيعات عندما ظهرت على الشبكة التلفزيونية العام الماضي.

وكشف مصدر لصحيفة (ذا صن) البريطانية عن أن أماندا حققت 1.5 مليون دولار من بيع العناصر التي تشمل الأكواب والمصابيح.

وأضاف أن أماندا لديها لمسة سحرية عندما يتعلق الأمر بمجموعة الأدوات المنزلية الخاصة، وأثبتت ذلك بتحقيق نجاح كبير.

يشار إلى أن النجمة الشهيرة التي تعتبر أحد أعضاء لجنة التحكيم في برنامج المواهب Britain’s Got Talent، تمكنت من بيع مجموعتها الكاملة في 45 دقيقة فقط، عندما ظهرت على القناة في حلقة خاصة العام الماضي، ومن المتوقع أن تحقق مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2021 الشيء نفسه.

ومن المقرر أن تطلق هولدن مجموعتها الجديدة هذا الأسبوع بالتعاون مع قناة (كيو في سي) بهدف تحقيق نجاح فوري.

وكان قد تم إلغاء برنامج Britain’s Got Talent بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث قال المنظمون إن السلامة تأتي في المقام الأول، ونتيجة لذلك، لا يمكن تسجيل العروض حالياً كما هو مخطط.

وعلى الرغم من فقدان الدخل الرئيسي لها، تمكنت أماندا من إطلاق ألبومها Songs From My Heart في أكتوبر الماضي، والذي كان الأكثر مبيعاً والأعلى استماعاً لأول مرة من قبل فنانة في عام 2020.