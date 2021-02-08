كيم تشونغ ها تكشف عن أول إعلان تشويقي لأغنيتها “بايسكل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انضمت الفنانة الكورية كيم تشونغ ها، إحدى أيقونات موسيقى الكيبوب الكورية، إلى نادي النبلاء الأخضر Green Noble Club لتبرعاتها السخية. ويضم النادي مجموعة من المانحين المميزين الذين ساهموا بأكثر من 100 مليون وون كوري (89293 دولار) في صندوق الطفل في كوريا. ووفقاً لمؤسسة صندوق الطفل الكوري، فإن كيم تشونغ ها، باتت اليوم عضواً تحمل رقم 250 في النادي، وهي أول عضو ينضم إلى النادي هذا العام. وسبق أن انضم إلى النادي هذا كل من تشانغمين Changmin من فرقة TVXQ في عام 2018، وجايهوب J-Hope من فرقة BTS في عام 2019، والممثلة كيم يو جونغ Kim Yoo Jung في عام 2020.

منذ عام 2019، تنشط كيم تشونغ ها في تقديم التبرعات للمنظمة التي تهدف إلى مساعدة الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث بلغت مساهمتها الأولية 50 مليون وون كوري (45646 دولاراً). وفي العام الماضي، تبرعت بمبلغ 20 مليون وون كوري (حوالي 16800 دولار) لشراء أقنعة الوجه للأطفال للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا. وكان هذا المبلغ كافياً لشراء ما يقارب من 10000 كمامة، تم توزيعها على الأطفال المحرومين في جميع أنحاء كوريا.

وكانت الفنانة الكورية، كشفت عن مقطع فيديو تشويقي لأغنيتها الجديدة بايسكل Bicycle، والتي تأتي بالتزامن مع أول ألبوم كامل لها، وهو كيرينسيا Querencia.

وسيضم الألبوم 21 أغنية، ومن المقرر إطلاقه في 15 فبراير، كما تميزت الدعاية التشويقية، بالإضاءة القوية عبر عدد من غرف مضاءة بالنيون، وأوضاع صوتية باهرة مع ثريات كريستال فخمة ومجموعة من الأزياء البراقة، زادت من جاذبية المشهد بشكل عام. يأتي العرض التشويقي الجديد في إطار حرص أيقونة موسيقى البوب الشابة على إتمام عملية الترويج لإصدارها الفني الجديد.

وكانت المغنية قد كشفت في وقت سابق، عن مقطع صوتي تشويقي يتضمن معاينة مسبقة للمقاطع الخمسة الأولى من الألبوم، إلى جانب عدد من الأغاني المستقلة.

وفي غضون ذلك، يبدو أن الاسم الذي اختارته تشونغها، “Querencia” ليكون عنواناً لألبومها الجديد يشير إلى (مكان واحد يمنحها القوة، حيث يشعر المرء في المنزل، بأنه أكثر أصالة).

وكان من المقرر إصدار العمل في 4 يناير الماضي، لكن لظروف إصابة المغنية بفيروس كورونا، لم يكن هناك مفر من التأجيل حتى يتم تعافيها.

في السياق ذاته، يعد الألبوم الغنائي، أول مشروعات المغنية الكورية منذ أكثر من عام، وذلك منذ إطلاق ألبومها المصغر مزدهرة Flourishing عام 2019، الذي احتل المرتبة السادسة بمخطط غاون للموسيقى، كما احتلت إحدى أغانيه

Snapping، المركز الثاني بالمخطط ذاته.

قبل ظهورها لأول مرة كفنانة منفردة، كانت كيم تشونغها جزءاً من فرقة I. O. I وهي فرقة فتيات كورية، إلى جانب عملها في العرض الواقعي الترفيهي (Produce 101).