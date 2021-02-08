راغب علامة يلتقي عائلته بدبي بعد فراق.. وهكذا علق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشر النجم اللبناني راغب علامة صورة جديدة جمعته بزوجته وأولاده لؤي وخالد بمدينة دبي عبر ستوري حسابه على (انستغرام)، وذلك بعد فترة من الفراق بينهما، بدأت منذ قرر نجلاه الهجرة من لبنان إلى كندا، عقب انفجار مرفأ بيروت أغسطس الماضي والذي خلف وراءه المئات من القتلى والجرحى.

ووصف راغب علامة الصورة التي جمعته بعائلته بـ(لم الشمل)، وعلق عليها قائلاً: «جمع شمل العائلة في دبي الأمان.. اشتقت لأولادي».

وطول الفترة الماضية لم يجتمع راغب علامة بأبنائه، وقد سبق ووجه لهم رسائل مؤثرة عبر فيها عن حزنه لفراقهم، وكان آخرها عندما نشر عبر صفحته على (تويتر)، صورة قديمة جمعته بابنيه خالد ولؤي، قائلاً: «حبي لكم لا يفوقه شيء بالعالم، كما حبّي للوطن.. عمري ما حبّيت تفكروا تتركوا لبنان».

وأضاف: «متأكد إذا الظروف بعدتكم عن وطننا الحبيب، رح ترجعوا تعمّروا فيه لما ينتهي زمن الظلم والجبابرة!.. حبّوا وطنكم كما أحببتكم أسّسوا حياتكم وخلّوا وطنكم بقلبكم.. بحبكم فوق الحدود».