ذا ويكند يشعل حفل “سوبر بول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: قدم مغني البوب الكندي ذا ويكند عرضاً مميزاً أمس الأحد في حفل Super Bowl رغم القيود التي فرضها فيروس كورونا المستجد، مقدماً مجموعة من أبرز أغنياته أمام منظر المدينة المضاء.

خلال الاستراحة في استاد ريموند جيمس في تامبا فلوريدا، أطل اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً من سيارة لامعة مكشوفة، مرتدياً سترة حمراء مغطاة بالترتر وبنطلوناً أسود.

وافتتح العرض بأغنية Starboy وكان محاطاً بفرقة راقصة تضع أقنعة وجه بيضاء ذات عيون مضيئة، وبعدها قدم أغنيته الجديدة The Hills.

وعلى مدى 14 دقيقة قدم النجم الكندي مجموعة من أبرز أغنياته التي حققت انتشاراً في مسيرته الفنية ومنها: I Feel It Coming، Can’t Feel My Face، The Hills والتي ترافقت مع عروض راقصة وديكورات وإضاءة لافتة.

وأشارت تقارير إلى أن ذا ويكند قد دفع 7 ملايين دولار أميركي لإنتاج هذا العرض.