أبرزهن شاكيرا.. نجمات تزوجن من مشاهير الرياضة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شهدت السنوات الأخيرة زيجات عديدة بين نجوم الرياضة ومشاهير هوليوود والغناء حول العالم، وعلى الرغم من اختلاف صناعة الترفيه والرياضة، إلا أنه في بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى زواج ناجح.

إليكم، أشهر المشاهير الأجانب والعرب الذين تزوجوا من نجوم الرياضة:

جنيفر لوبيز وأليكس رودريغيز

ارتبطت المعنية العالمية جنيفر لوبيز، وأليكس (إيه رود) رودريغيز، لاعب البيسبول منذ عام 2017 على الرغم من أنهما التقيا لأول مرة في مباراة يانكيز في عام 2005.

ويستعد الثنائي الشهير للزواج بعد 3 تأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم، حيث ترغب لوبيز في عقد زفاف أسطوري.

ديفيد وفيكتوريا بيكهام

ديفيد وفيكتوريا بيكهام، هم أشهر ثنائي على الساحة، فقد امتد زواجهما لعقود وأثمر عن 4 أطفال (بروكلين وروميو وهاربر وكروز).

والتقت عارضة الأزياء والمغنية والمصممة، فيكتوريا لأول مرة مع ديفيد عندما حضرت مباراة مانشستر يونايتد، وتزوج الاثنان في عام 1999.

سيارا وراسيل ويلسون

كان راسل ويلسون، بطل Super-Bowl ولاعب فريق سياتل سي هوكس، وسيارا، المغنية الشهيرة، يتواعدان لسنوات.

وأعلن الثنائي عن علاقتهما في عام 2015، وتزوجا في إنجلترا عام 2016، وأنجبا ابنة واحدة اسمها سيينا.

توم برادي وجيزيل بوندشين

كان برادي بطل Super-Bowl ست مرات، وارتبط بعارضة الأزياء العالمية جيزيل بوندشين لسنوات. والتقى الثنائي في عام 2006، وفي عام 2007 ، أنجب برادي ابناً، مع صديقته السابقة بريدجيت مويناهان، إلا أنه عاد وتزوج في عام 2009 من جيزيل. وفي نفس العام، رحب الزوجان بطفلهما الأول معاً، بنيامين، وفي عام 2012، رحبا بطفلهما الثاني، فيفيان.

جيرارد بيكيه وشاكيرا

قابلت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا شريكها جيرارد بيكيه، لاعب كرة قدم الإسباني عندما ظهر في الفيديو الخاص بشاكيرا (واكا واكا) وهو النشيد الرسمي لكأس العالم 2010، الذي تم تصويره في مدريد.

فاز بيكيه وفريقه بكأس العالم في نفس العام، وتزوج الثنائي وأثمر زواجهما عن طفلين وهما، ساشا وميلان.

أنوشكا شارما وفيرات كوهلي

التقت النجمة الهندية أنوشكا شارما بلاعب الكريكيت فيرات كوهلي، لأول مرة خلال جلسة تصوير تجارية لعلامة تجارية للشامبو في عام 2013.

بعد الارتباط بعدة سنوات، تزوج الثنائي في حفل خاص في توسكانا، إيطاليا في عام 2017، واستقبل الثنائي طفلتهما الأولى في الشهر الماضي.

دانييلا سمعان وفابريغاس

تزوجت العارضة اللبنانية دانييلا سمعان واللاعب الإسباني نجم فريق تشيلسي السابق وموناكو الحالي سيسك فابريغاس في 2018 وأثمر زواجهما 3 أولاد، وهم ليا، كابري وليوناردو.

يارا نعوم وعماد متعب

بدأت علاقة ملكة جمال مصر 2008 يارا نعوم ولاعب المنتخب المصري عماد متعب بعد سنة من لقائهما الأول أثناء تصوير إعلان مشترك، لم يتحدث أحدهما إلى الآخر لمدة سنة، لتقوم يارا بعد سنة بالاتصال بعماد لتدعوه للاشتراك في زيارة لمستشفى سرطان الأطفال، وبدأت العلاقة العاطفية التي سرعان ما توجت بالزواج، وأثمر زواجهما عن طفلتين.

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

التقى الثنائي لأول مرة داخل نادي الزمالك حين كان عبد المنصف حارس مرمى الزمالك وقتها، ووقع الحب بينهما سريعاً، ورأى عبد المنصف في الممثلة لقاء الخميسي فتاة أحلامه وسرعان ما أعلنا الخطوبة التي استمرت عاماً، وبعدها تم الزواج في عام 2004، ولا يزال الزوجان محط اهتمام الصحافة العربية التي تجد فيهما مثالاً للزواج الناجح المستمر.