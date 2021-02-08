غادة عادل تنفي شائعة زواجها من مغني المهرجانات حسن شاكوش

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"الخليج 365" من بيروت: نفت الممثلة المصرية غادة عادل شائعة زواجها من مغني المهرجانات حسن شاكوش التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً.

وجاء النفي من خلال منشور عبر حسابها على الإنستغرام علقت فيه على صورة جمعتها بشاكوش قائلة: "حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية، أي كلام قيل أو كتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من وحي خيال كاتبه أو قائله".

وكان شاكوش قد نشر الصورة التي جمعتهما، محتفياً بلقائه بها عبر حسابه الرسمي على الإنستغرام، وعلق عليها قائلاً: "كانت أحلى مفاجأة، ومبسوط جدًا أني شوفتك، حبيبة قلبى الأستاذة غادة عادل".

ورغم ان تعليقه كان رسمياً وإستخدم لفظ أستاذة لوصفها لكن ذلك لم يمنع من تعمد تحوير الموقف الى شائعة ارتباط.