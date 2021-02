لانا ديل ري تشوق متابعيها لأغنيتها الجديدة "White Dress"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365" من بيروت: شاركت المغنية الأميركية Lana Del Rey صورتين جديدتين عبر حسابها على الأنستغرام للترويج لأغنيتها الجديدة "White Dress" من البومها المنتظر الذي يحمل عنوان "Chemtrails Over The Country Club"، والمقرر إطلاقه الشهر المقبل.

شاركت ديل راي في البداية صورة لامرأة تتزلج على الجليد وهي ترتدي ثوبًا أبيض وكتبت أسفلها عبارة "لقد جعلتني أشعر ... جعلتني أشعر وكأنني إله".

اما الصورة الثانية فتظهر فيها نفس المرأة بأجنحة ملاك بيضاء وخلفها بانوراما من الطبيعة. وتحمل عنوان الأغنية ، "فستان أبيض" مكتوبًا باللون الوردي أسفلها.



يذكر أن البوم"Chemtrails Over The Country Club" تأجل عدة مرات، حيث كان تاريخ إصداره المقرر في سبتمبر 2020، ولكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا حتى تقرر طرحه في 19 مارس 2021.

وفيما يلي قائمة بعناوين الأغاني التي سيتضمنها:

‘White Dress’

‘Chemtrails Over The Country Club’

‘Tulsa Jesus Freak’

‘Let Me Love You Like A Woman’

‘Wild At Heart’

‘Dark But Just A Game’

‘Not All Who Wander Are Lost’

‘Yosemite’

‘Breaking Up Slowly’

‘Dance Till We Die’

‘For Free’

حتى الآن طرحت Del Rey أغنيتين من الألبوم الأولى بعنوان - "Let Me Love You Like A Woman" خلال ظهورها كضيفة في برنامج The tonight show مع جيمي فالون في 15 ديسمبر الماضي.

بالإضافة الى الأغنية الرئيسية في الألبوم "Chemtrails Over The Country Club" التي تم إصدارها في 11 يناير 2021 وحققت حتى الآن حوالي 13 مليون مشاهدة عبر قناتها على اليوتيوب.