فيلم The Little Things يتصدر إيرادات شباك التذاكر في أميركا الشمالية

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"الخليج 365" من بيروت: تصدر فيلم الإثارة والجريمة The Little Things، للممثل الأميركي دنزل واشنطن، إيرادات شباك التذاكر في أميريكا الشمالية مسجلاً 2.1 مليون دولار في الأسبوع الثاني من العرض.

أما عالمياً فقد جمع الفيلم 1.4 مليون دولار في مبيعات التذاكر في 20 دولة.



حقق الفيلم في المجمل 7.8 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا و5.2 مليون دولار عالمياً حتى اليوم.

وجاء فيلم الرسوم المتحركة "عائلة كرود: عهد جديد" (The Croods 2: A New Age) في المركز الثاني مسجلاً 1.7 مليون دولار في الأسبوع الحادي عشر من عرضه.

واحتل فيلم الحركة الجديد "الرامي" (The Marksman) للممثل ليام نيسون المركز الثالث بإيرادات بلغت مليون دولار.

وتراجع فيلم "المرأة الخارقة 1984" إلى المركز الرابع بعد أن بلغت إيراداته 905 آلاف دولار. وبلغت إيراداته المحلية الإجمالية 40 مليون دولار، كما حقق 154 مليون دولار على مستوى العالم.

وحقق فيلم الإثارة "صائد الوحوش" (MONSTER HUNTER) 590 ألف دولار ليحتل بذلك المركز الخامس.