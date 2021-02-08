شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام وراغب علامة يترقبان وصول مسبار الأمل للمريخ.. اعرف قالوا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الإمارات غدًا الثلاثاء، حدثًا مهمًا بوصول مسبار الأمل إلى كوكب المريخ، وهو ما دعا عدد من الفنانين للتعبير عن فرحتهم بالإنجاز الكبير الذى توشك دولة الإمارات على تحقيقه، وعلى رأسهم الفنانة أحلام.

ومن جهتها قالت الفنانة الإماراتية أحلام فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"نحن على موعد مع إنجاز آخر يتحقق بوصول مسبار الأمل إلى المريخ غدًا، في هذه المناسبة الاستثنائية تملؤنا مشاعر الفخر والامتنان تجاه قيادتنا الرشيدة التي استطاعت برؤيتها الفريدة أن تصنع هذا الإنجاز الاستثنائي ليكون بمثابة منارة تلهم الأجيال المقبلة في الوطن العربي".



أحلام

فيما غرد الفنان الكبير راغب علامة، قائلاً: "7 يوليو 2020 كان يوم تاريخي لدولة الإمارات لما أطلقوا مسبار الأمل بنجاح! بكره تاريخ 9 فبراير 2021 رح يكون انشالله يوم تاريخي لما يوصل المسبار على مدار الكوكب الأحمر! ترقبوا الحدث وندعو لإمارات الخير والتطور بالنجاح الدائم".



راغب علامة

ومن جهته قال الدكتور الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي المدير العام لوكالة الفضاء الاماراتية، إن مشروع إطلاق مسبار الأمل، له أهداف علمية، موجهة بالدرجة الأولى إلى منطقة العربية والشباب العربى.

وأضاف خلال ندوة علمية عربية خاصة عبر الإنترنت، أقامتها صباح اليوم، الاثنين، وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء والوكالة المصرية للفضاء، أن دولة الامارات والقيادة لها رؤية تقرأ المستقبل وتستعد له وتحاول خلق واقع جديد مبشر بنهضة علمية للمنطقة العربية، الفكرة كانت مهمة لاستكشاف المريخ وترجمت هذه الأفكار إلى واقع، لتحمل آمال وطموحات العرب وتحيي الأمل لإعادة الأمجاد العربية وتكون جسر حضور نحو غد أفضل للمنطقة العربية.

وتابع "المشروع يخدم البشرية من خلال المهمة العلمية، وتم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع بعض الجامعات العالمية ليكون المشروع منصة لتبادل الخبرات، وسار المشروع على مدى سنوات مراحل هامة وتحديات كبيرة، لكن تم اجتيازها بالتصميم والتخطيط، وآخرها كان تحدى جائحة "كوفيد "19، عند إطلاق المركبة فى صيف العام الماضى.

وتابع الأحبابى، أن المسبار حاليا قطع 7 أشهر ذهابا من الأرض للمريخ، وغدا سيكون دخول المسبار لمداره إلى المريخ".

وبحول ما يعد مرحلة دخول المريخ، قال المسئول الإماراتى، غدا بعد دخول المركبة الفضائية مساءَ بتوقيت الإمارات، سيكون فترة لوضع المركبة فى مدارها، ثم الانتقال للمرحلة العلمية وهو جمع المعلومات، والمركبة تحمل أجهزة علمية لقياس المتغيرات على كوكب المريخ، لخلق صورة كاملة وواضحة لغلاف المريخ، وسيشارك أكثر من 200 مركز أبحاث .

ومن المنتظر أن يدخل مسبار الأمل الإماراتى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ عند الساعة 7:42 بتوقيت الإمارات من مساء يوم الثلاثاء التاسع من فبراير الحالي، وتتويجاً لجهود 7 سنوات من التحضيرات والاستعدادات التي أنجزها مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وتمهيداً للمرحلة الأخيرة من رحلته وهي المرحلة العلمية.

وقطع مسبار الأمل في الفضاء العميق رحلة بمتوسط سرعة يبلغ 121 ألف كيلو متر في الساعة، طوال نحو 7 أشهر، منذ انطلاقه من قاعدة تاناغاشيما الفضائية في اليابان في 20 يوليو 2020، نحو 493 مليون كيلومتر، ويبلغ وزن مسبار "الأمل" الآلي 1350 كيلوجراما، وهو بحجم سيارة رباعيّة الدفع تقريبا.