شكرا لقرائتكم خبر عن نور قدرى تكشف طريقة إيقاف خطورة ليفاندوفيسكى قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعة تفصل على انطلاق مباراة الأهلى وبايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية، حيث يترقب الجميع مشاهدة نجوم بطل أوروبا وجهًا لوجه مع بطل أفريقيا، وفى هذا الإطار حرصت الفنانة نور قدرى على ممازحة متابعيها من خلال حسابها على موقع إنستجرام بطريقة إبطال مفعول أفضل لاعبى العالم ليفاندوفيسكى.

ونشرت نور قدرى صورة للمهاجم البولندى مكتوب عليها كلمات من عينه صداع، طلاق، مغص، حولان، إصابة، إهدار فرص، وكتبت في تعليقها على الصورة: "خلصانة بعمل".



ليفاندوفيسكى خلال الصورة التى نشرتها نور قدرى

ومن ناحية أخرى بدأت جماهير الأهلي الموجودة فى قطر التوافد على استاد أحمد بن علي لمؤازرة فريقها فى مباراته ضد بايرن ميونيخ الألماني بنصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر اقامتها فى الثامنة مساء اليوم.

وحرصت جماهير الأهلي على حمل الأعلام الحمراء واللافتات الخاصة لتحفيز لاعبيهم على تقديم أداء مشرف أمام بطل أوروبا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء اليوم، الإثنين، فى إطار نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

وحدد الجهاز الفني للفريق السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة موعدًا للتحرك إلى استاد احمد بن علي استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ

على أن تصل حافلة الأهلي إلى ملعب المباراة في السادسة و20 دقيقة أي قبل انطلاق المباراة بساعة و40 دقيقة وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الذي عقد أمس داخل مقر إقامة البعثة، وهو ما حدث.