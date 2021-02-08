شكرا لقرائتكم خبر عن جنات × 4 صور جديدة من استعداداتها لحفلها المقبل بمناسبة عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة المغربية جنات عن آخر استعداداتها لحفلها المقبل بمناسبة عيد الحب والمقام في مسرح دار الأوبرا المصرية، في الـ12 من شهر فبراير الجارى، حيث نشرت مجموعة من الصور تتضمن كواليس الاستعدادات للحفل، وكتبت: "روفات تحضير حفلة عيد الحب مع المايسترو الفنان د.محمد الموجي وفرقته الموسيقية وبرعاية الدكتورة جيهان مرسي، كل عيد حب وأنتم طيبين وايامكم كلها تبقي تفاؤل وحب، في انتظاركم فبراير بدار الاوبرا".



جنات وصور من الاستعدادات للحفل

من ناحية أخرى بداية سعيدة شهدتها النجمة جنات مع بدايات العام الجارى 2021، حيث شهد احتفالات من قبلها وبمشاركة عائلتها بعيد ميلادها، ومؤخراً ظهرت المطربة جنات في صورة لها، عبر حسابها على موقع إنستجرام من داخل منزلها، حيث تميزت بإطلالة باللون الأسود، علقت عليها بطريقة رؤيتها للأمور حيث كتبت حكمة فى تعليقها على الصورة قالت فيها: "قد تصبح الحياة رائعة إذا ظننا حقًا أنها رائعة".

وكانت المطربة جنات احتفلت الشهر الماضى بمناسبة عيد ميلادها،، مع عائلتها، كما ظهرت بعدها بصحبة زوجها عبر صورة نشرتها عبر خاصية الاستورى من خلال حسابها الرسمى على موقع انستجرام، حيث نشرت صورة تجمعهما معاً من منزلهما.

من ناحية أخرى، كان آخر البوم جنات "أنا في انتظارك" يحتوى على 11 أغنية باللهجة المصرية ، وتعاونت مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين الكبار بجانب الشباب، فمن الشعراء تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبد الحميد الحباك، وجمال الخولى، وشادى نور، وكريم حكيم، وسلامة على، على فتحى، وأحمد الحبشى، ومن الملحنين وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور.