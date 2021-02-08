شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكرم أمير الغناء العربى هانى شاكر عن مشواره الفنى ويهديه درع المؤسسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم ”الخليج 365” أمير الغناء العربي النجم الكبير هانى شاكر عن مشواره الفني المميز وإتقانه في اختيار أغنياته من حيث الكلمات والألحان، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلسي إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وكان فى استقباله الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والزملاء على الكشوطى، جمال عبد الناصر، عادل عبد الله، بهاء نبيل، محمد زكريا، مصطفى القصبى، عماد صفوت، رانيا علوى، شيماء عبد المنعم، لميس محمد.

وتحدث أمير الغناء العربى هانى شاكر خلال ندوة تكريمه من الخليج 365، عن كيفية اختيار أغنياته التي ميزت مشواره الغنائي، وعن بدايته في ظل وجود نجوم الزمن الجميل في توقيت العندليب عبد الحليم حافظ وعن كواليس عودته للتمثيل من خلال عمل درامى جديد، كما تحدث عن أزمة النقابة مع مطربى المهرجانات الشعبية وما هى الطريقة التي سيتخذها لاحتواء هذه الأزمة، كما كشف عن دور النقابة خلال فترة توليه وهل سيقوم بالترشح مرة أخرى على مقعد النقيب أم لا.

كما أجرى أمير الغناء العربى هانى شاكر لقاء مع "تليفزيون الخليج 365" والتي أجرته معه الزميلة رغدة بكر، وتحدث فيه عن بعض الأمور الخاصة في حياته الشخصية، كما تحدث عن علاقة الحب التي تجمعه بزوجته وأولاده وبعض المواقف التي يتذكرها في حياته سواء المواقف الطريفة أو المواقف التي لا ينساها منذ تواجده على الساحة الغنائية واتجاه للغناء وسط نجوم الزمن الجميل