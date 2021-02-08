شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تسترجع ذكريات أغرب موقف قابلته بمسيرتها الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا ذكرياتها أثناء بدايتها في رحلتها الفنية، وذلك عقب تتويجها بلقب ملكة جمال العالم لعام 2000 قبل 21 عامًا، حيث ذكرت في كتابها المنتظر طرحه قريبًا وفقاً لموقع metro أغرب شيء أو طلب واجهته بمسيرتها من قبل أحد المخرجين.

وأكد التقرير المنشور خلال الموقع استنادًا إلى سيرتها الذاتية التي ينتظرها محبوها أن هناك مخرجًا قال لها إن عليها إذا أرادت أن تكون نجمة أن تجرى عمليات تجميل في فكها بالإضافة إلى أجزاء أخرى بجسدها من أجل أن تصبح أكثر إثارة، وهو الطلب التي أكدت بريانكا أنها علمت فيما بعد أنه أمر اعتيادي من قبل عدد من المخرجين والمنتجين للفتيات مهما كانت درجة جمالهن.



بريانكا شوبرا

وكانت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، وثقت لقطاتها الأولى مع النسخ الأولى من كتابها الخاص بسيرتها الذاتية والذي ستقوم فيه بسرد قصة حياتها، حيث نشرت عبر حسابها بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تظهر من خلاله وهي تقوم بتوقيع بعض النسخ الأولية من الكتاب.

وكشفت النجمة الهندية فى منشورها عن اقتراب طرح الكتاب بشكل رسمي فى الأسواق، وكتبت "لا أصدق انه خلال يومين سيكون الكتاب متواجد فى الأسواق".

وعلى جانب آخر، كانت قد أعلنت شوبرا، أن فيلم The White Tiger، وصل إلى المرتبة الأولى على منصة نيتفلكس في 64 دولة ومن المتوقع أن تشاهده 27 مليون أسرة في الأسابيع الأربعة الأولى.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، يركز فيلم المخرج رامين بحراني على الصراع الطبقي، وهو موضوع متحقق بقوة في الهند، بينما لا تزال تقاليد نظام الطبقات قائمة على الرغم من الإصلاحات والمسار الاقتصادي التصاعدي، حيث تركز رواية أرافيند أديجا الحائزة على جائزة بوكر، والتي يستند إليها الفيلم، على ثنائية السيد والخادم.