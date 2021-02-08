شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مورفى يعود لاستكمال تصوير الجزء الجديد بأمر من البيكى بيلايندرز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين، ظهور النجم العالمي كيليان مورفي، صاحب شخصية تومي شيلبي في سلسلة الدراما الإنجليزية peaky blinders الشهيرة، في ميناء بورتسوي في أبردينشاير في اسكتلندا، لاستكمال تصوير الجزء الجديد من السلسلة بعد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للتقرير الذى نشرته الصحيفة البريطانية ديلي ميل، فأن النجم العالمي صاحب الـ44 عاماً، قام بتصوير مشاهدة الأولي في ميناء بورتسوي، الذى يتم تصوير فيه معظم مشاهده في المواسم الماضية، حيث يتواجد هناك معقل عائلته آل شيلبي.

وظهر مورفي في الصور التي نشرتها الصحيفة، وهو في كامل لياقته التي اعتاد الظهور فيها داخل الحبكة الدرامية، وارتدي بالطو طويل لمواجهة برد المدينة البحرية الشهيرة أبردينشاير، وسط إجراءات احترازية مشددة من القائمين على العمل لعدم إصابة احد الأفراد بفيروس كورونا.

المسلسل الشهيرة بيكي بيلايندرز، استمر عرضه لمدة ثماني سنوات، وحظى بشعبية كبيرة ولكن تم تأكيد أن الموسم السادس من السلسلة هو الأخير.

وفى تقرير سابق نقلته الصحف العالمية، أكد فيه ستيفن نايت، مؤلف السلسلة الدرامية الشهيرة، أنه يفكر في انتاج فيلم عن تلك القصة التي حظيت بشعبية ضخمة في جميع انحاء العالم.