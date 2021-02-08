شكرا لقرائتكم خبر عن ليلتان لفرقة الأوبرا مع الباليه فى عيد الحب بالمسرح الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية بعيد الحب تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفي حفلين تحت عنوان "ليلة عيد الحب" من إخراج هشام الطلي وبمشاركة عازف البيانو جريج مارتن ويصاحبها تابلوهات فنية لمجموعة من اعضاء فرقة بالية أوبرا القاهرة تصميم ممدوح حسن وذلك في الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة 12،11 فبراير علي المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج باقة من أجمل الأغاني الرومانسية العالمية منها الخادمة، صوت الموسيقي، حلق بي للقمر، في كل مرة انظر اليك، إديلويس، علاء الدين، عالم جديد بأسره، أمس، لو أحببتني، شبح الأوبرا، بسال الجميع عليك، أببلاتي، لا بوهيم، الأرملة المرحة، سينما باراديسو واللحن غير مقيد.. أداء كل من إيمان مصطفي– تحية شمس الدين- مصطفي محمد- عبد الوهاب السيد - وليد كريم- جولي فيظي- عماد عادل- جيهان فايد – داليا فاروق -هشام الجندي- أمينة خيرت- عمرو مدحت- عزت غانم- رامز لباد- ابراهيم ناجي- نورستا المرغني – أسامة علي- برهان الدين فاروق- اسامة جمال- سلمي الجبالي