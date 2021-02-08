شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تنطلق لإحياء Super Bowl مرة أخرى برفقه خطيبتها أليكس رودريجيز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ستعود من جديد لإشعال النيران والحماس على ملعب احتفالية Super Bowl من جديد، بعد تألقها العام الماضي في عرض ناري مع النجمة الكولومبية شاكيرا، والذي حظى بصدي كبير من قبل متابعيهم من مختلف انحاء العالم، حيث حقق الحفل آنذاك مشاهدات بعشرات الملايين في الساعات الأولى من بثه.

وفى صور جديدة نشرتها الصحيفة البريطانية ديلي ميل، ظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز صاحبة الـ 51، اثناء توجهها من ميامي إلى الاحتفالية التي ستقوم بتقديمها هذا العام، برفقه خطيبها أليكس رودريجيز.

وارتدت لوبيز في الصور التي نشرتها الصحيفة البريطانية، الملابس الرياضية باللون الأبيض والأسود مع سترة من ماركة شانيل الشهيرة، وظهرا الثنائي داخل طائرتهم الخاصة التي نقلتهم للحفل الذي سيضم أكثر من 7500شخص من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذي سيتم تطعيمهم، والذي سيتدفع اتحاد الكرة الأمريكي جميع نفقاتهم.

ومن المقرر ان يحضر الحفل 14500 شخص اضافى، مما سيرفع سعة الملعب إلى الثلث، لاتباع التعليمات الاحترازية التي تنص عليها الدولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستعرضت لوبيز، منذ ايام، رشاقتها ولياقاتها البدنية خلال نزهة عائلية قامت بها بصحبة خطيبها أليكس رودريجيز وأطفالهما، في أحدث ظهور لها، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وشارك خطيبها أليكس رودريجيز جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة أظهرت جينيفر لوبيز وهي تقفز فوق الأرض وبجانبها أطفالها،معلقا :"التوجه إلى عطلة نهاية الأسبوع"، وقد لاقت الصور إعجاب الآلاف من معجبيها على منصات السوشيال ميديا.