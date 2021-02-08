مروة ناجي عن مباراة الأهلي وبايرن ميونخ: "العالم كله بينتظرها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة مروة ناجي، على مؤازرة فريق الأهلي في لقاءه المرتقب أمام فريق بايرن ميونخ ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

وكتبت "مروة" عبر حسابها على تويتر: "خلونا النهاردة نستمتع بـ ٩٠ دقيقة للتاريخ بين النادي الأهلي بطل أفريقيا، وبايرن ميونيخ بطل أوروبا"

وأضافت: "العالم كله بينتظر المباراة بكل حماس وكلنا نتمنى الإنتصار بإسم مصر والقارة السمراء، ولو حدث عكس ذلك يكفي شرف الوصول لهذه المرحلة في مواجهة نادى من أكبر أندية العالم".

يذكر أن، مباراة الأهلي وبايرن ميونخ،تقام مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد أحمد بن علي المونديالي في الدور نصف النهائي من البطولة.