لترقد نفسك في سلام.. نجوم لبنان ينعون جان عبيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من النجوم اللبنانيين على نعي النائب البرلماني جان عبيد الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونستعرض في السطور التالية أبرز هؤلاء الفنانين:

راغب علامة

نعى الفنان راغب علامة النائب جان عبيد من خلال حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "رحل الآدمي والوطني جان عبيد المقهور على لبنان وعلى المواطن اللبناني وعلى المكان الذي وصل اليه البلد بسبب المتسلطين والزعران الذين لم يتركوا شيء في البلد إلا ونكّلوا فيه ! كنت أجلس مع الحبيب جان عبيد ولا أشبع من ثقافته وحديثه ووطنيته وحبه للبلد وخوفه عليه إلى جنة الخلد يا صديقي".

عاصي الحلاني

وغرد الفنان عاصي الحلاني حول وفاة النائب قائلًا: "البقاء لله خبر محزن اليوم رحيل جان عبيد النبيل والصَادق صاحب الأخلاق وصاحب القلب الكبير، ومن سيرته يمكن أن نأخذ العبرة والقدوة الله يرحمك".

رامي عياش

وكتب الفنان رامي عياش عبر حسابه بـ"تويتر": "بكامل الأسى والحزن أودع أب وصديق وغالي على قلبي كتير جان عبيد كبير من لبنان صاحب النفس الطيبة والكلمة الدافية والعقل الحكيم، ألف رحمة عليك، تعازينا للست لبنى والأخت هلا ولكل للعائلة الكريمة ومحبيك".

كما حرصت الفنانة سيرين عبد النور على نعيه أيضًا من خلال حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "كتير حزين الخبر الله يرحمك، لترقد نفسك بسلام".

وتوفي صباح اليوم الاثنين، عضو مجلس النواب اللبناني النائب جان عبيد عن عمر يناهز الـ 82 عاما جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.