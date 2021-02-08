بعد إثارتهما الجدل.. حقيقة زواج غادة عادل من شاكوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نفت الفنانة غادة عادل الشائعات التي تداولت مؤخرًا عن ارتباطها بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، خاصة بعد ظهورهما سويًا في صورة أثارت جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "غادة"، صورة لها رفقة شاكوش مكتوبًا عليها: "اتجوزت حب عمري"؛ لتنفي ما جاء بها، وعلقت: "حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية".

وأضافت: "أي كلام قيل أو كُتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائله".

وكان حسن شاكوش نشر صورة له رفقة الفنانة غادة عادل ظهر خلالها وهو يضع يده على كتفها وعلق: "كانت أحلى مفاجأة، ومبسوط جدًا إني شوفتك، حبيبة قلبي الأستاذة غادة عادل".

الصورة لم تمر مرور الكرام على الجمهور وانتشرت العديد من الشائعات حول زواجهما حتى خرجت الفنانة ونفت الأمر جملة وتفصيلا.