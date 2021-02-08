نجم المصارعة العالمي “ريكس” ينشر فيديو عن فترة تحوله إلى أنثى

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 07:10 مساءً - منذ 26 دقيقة

نشر الأمريكي غابرييل آلان توفت، النجم السابق في رياضة المصارعة الترفيهية WWE للمحترفين، والمشهور باسم “تايلر ريكس” على حلبات المصارعة، فيديو بعد إعلانه مؤخرا عن تغيير جنسه واسمه.

وتحدثت غابي خلال الفيديو عن الصعوبات والاضطرابات الداخلية التي واجهتها خلال فترة تحولها من رجل “مفتول العضلات” إلى أنثى.

وترك غابي الذكر حلبات المصارعة للمحترفين لقضاء المزيد من الوقت مع عائلته، زوجته بريسيلا وابنتهما، وأسس مع زوجته شركة لياقة بدنية مع تطبيق لتحويل جسم وعقل وروح الرجال والنساء من خلال تمارين الفيديو وبرامج التغذية والتدريب التحفيزي.

وأعلن غابي البالغ 42 عاما، في بيان مؤخرا، تحوله إلى أنثى واصفا رحلته بأنها قصة مثيرة التفاصيل وسرية.

وجاء في البيان حسب موقع “PR Newswire”: “غابي على وشك مشاركة قصتها المثيرة عن الانتقال بين الجنسين من نجم بطولة WWE، ولاعب كمال أجسام وخبير لياقة بدنية إلى أنثى رائعة مكتملة الأنوثة”.

وتابع البيان: “على الرغم من نجاحات خلال وبعد مسيرته في WWE، كان غابي لا يزال يصارع مع شخصية سرية تسكن بعمق في داخله، هذه الشخصية كانت تختبئ في صمت داخل روحه الصاخبة منذ الطفولة”.

وختم البيان: “أخيرا، بمباركة زوجته المحبة بريسيلا، غابي مستعد للكشف عن هويته الحقيقية، يعرف الآن باسم غابي، امرأة جميلة وحكيمة وذكية ورائعة”.

ووضع غابي حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2012، وأبرز نجاحاته كانت في بطولات “WE Florida Championship Wrestling”.