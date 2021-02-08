6 مشاهير يجمعون بين الفن والبزنس.. توم سيليك يزرع الأفوكادو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمتلك مشاهير هوليوود ملايين الدولارات، التي قد تغنيهم عن ممارسة وظائف اعتيادية مثلنا، ورغم ذلك يمتلك بعضهم وظائف يومية.

ويلجأ بعض المشاهير إلى شغل وظائف يومية لتتبع شغفهم، الذي يتجاوز حدود الفن والتمثيل والغناء، ومن بين هؤلاء النجوم هيو جاكمان.

موقع "ذا ثينجز" الأمريكي، يستعرض في التقرير التالي أبرز المشاهير الذين جمعوا بين الفن والعمل اليومي والبزنس.



1- نيك أوفرمان





يشتهر الممثل الأمريكي نيك أوفرمان بفضل أدواره الكوميدية في مسلسلات سيت كوم مثل: Parks & Recreation (باركس أند ريكيريشن).

ورغم انشغال "أوفرمان" بأدواره التلفزيونية، لكنه يجد وقتا دومًا للقيام بمهنته كنجار ومختص بالأعمال الخشبية المصنوعة يدويًا.

ويمتلك الممثل موقعًا إلكترونيًا خاصا ببيع المشغولات الخشبية التي يصنعها.



2- ماييم بياليك





تعرف الممثلة الأمريكية ماييم بياليك بدور أيمي من المسلسل الكوميدي The Big Bang Theory (الانفجار العظيم)، حيث تقدم دور عالمة عبقرية، وهي الشخصية التي لا تختلف كثيرًا عن حياتها الواقعية.

بالإضافة للتمثيل، تعمل "بياليك" كعالمة أعصاب تحمل شهادة دكتوراة، واستمدت الإلهام لممارسة شغفها بالعلم من مدرس الأحياء الخاص بها.

3- بروس ديكنسون





رغم أن الموسيقى كانت السبب في شهرة الموسيقي والملحن بروس ديكنسون، لكنه يعمل أيضًا كطيار، ونفذ أكثر من 600 رحلة جوية، بينها رحلة بأعضاء فرقته Iron Maiden خلال إحدى رحلاتهم الجوية.



4- توم سيليك





شارك الممثل الأمريكي توم سيليك في أدوار كثيرة صنعت شهرته، منها مسلسلي Friends "فريندس" و Blue Bloods "الدماء الزرقاء".

يعمل "سليك" كمزارع أيضًا، ويختص بزراعة الأفوكادو منذ قرابة 30 عامًا، واشترى مزرعة ضخمة في كاليفورنيا كي يمارس مهنة الزراعة.



5- هيو جاكمان





يُعرف الممثل الأسترالي هيو جاكمان عالميًا بشخصية البطل الخارق وولفرين، لكن ما لا يعرفه الجمهور أنه يمتلك مقهى للمشروبات الساخنة يعمل به منذ أعوام في مدينة نيويورك، ويعرف باسم the Laughing Man.

ويعتبر المقهى ملجأ لكثير من النجوم، أشهرهم صديق هيو جاكمان، رايان رينولدز.

6- بول رود

يمتلك الممثل الأمريكي بول ردو، صاحب شخصية البطل الخارق "أنت مان" وصديقه الممثل جيفري دين مورجان متجرًا صغيرًا لبيع الحلوى في مدينة نيويورك.