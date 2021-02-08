بالصور.. حظر تجول بشمال كردفان السودانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات السودانية، الإثنين، فرض حظر التجول وإغلاق المدارس في ولاية شمال كردفان

وجاء القرار إثر احتجاجات بمدينة الأبيض تخللها أعمال شغب وتخريب.

وشمل القرار أيضا وفق بيان صحفي، إغلاق المدارس في عاصمة الولاية مدينة الأبيض على أن تستأنف يوم الأحد المقبل، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ"العين الاخبارية" فقد شهدت مدينة الأبيض صباح الإثنين مظاهرات شارك فيها طلاب ومواطنين تندد بغلاء الأسعار في المدينة.





وأشار الشهود أن المدينة شهدت انفلاتا أمنينا وعمليات نهب وإتلاف للمتلكات العامة والخاصة، وسط أعمال عنف غير مسبوقة.





وأدانت حكومة الولاية في بيانها أعمال التخريب التي طالت مدينة الأبيض، معلنة حالة الطواري وحظر تجوال من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباح لحين عودة الهدوء واستقرار الأوضاع في المدينة.





وشهدت مدينة الأبيض تظاهرات عفوية صباح الإثنين ضد غلاء الأسعار، مطالبة بضرورة تحسين الاوضاع المعيشية.

وبحسب الشهود فإن المحتجين أضرموا النيران في مركبات نقل عامة وخاصة، وتهشيم المصرف السوداني الفرنسي بمدينة الأبيض، وسلب محال تجاربة.



