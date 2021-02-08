محمد منير: "كل مصر تدعى للنادي الأهلى النهاردة"

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القاهرة - سامية سيد - طالب الكينج محمد منير، من جمهوره الدعاء للنادى الأهلى قبل ساعات قليلة من مواجهته المرتقبة أمام بايرن ميونخ فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، والتى تقام فى الثامنة مساء اليوم بالدوحة، في البطولة التى تستمر حتى 11 فبراير الجارى بقطر.

وكتب محمد منير، عبر حسابه بموقع تويتر: "كل مصر تدعي للنادي الأهلى النهاردة"، وتفاعلت جماهير النادى الأهلى مع بوست الكينج محمد منير، حيث الدعاء والتمنيات للمارد الأحمر.



محمد منير

ويترقب عشاق النادى الأهلى بطل أفريقيا الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة مواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

ونجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف الخميس الماضى والتأهل إلى نصف نهائى البطولة، فيما يشارك بايرن ميونيخ من الدور نصف النهائى مباشرة بعدما وصل الدوحة السبت وخاض مرانا وحيدا.

وتنتظر جماهير الأهلى المباراة بفارغ الصبر لمشاهدة المارد الأحمر أمام الفريق البافارى فى نصف النهائى، التى يخوضها الأهلى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث سبق للأحمر اللعب مرتين من قبل فى عام 2006، وعام 2012.