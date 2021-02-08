شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب أحمد جمال يعلن عن أحدث أغنياته: بحبك.. قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب أحمد جمال لطرح أحدث أغنياته خلال الفترة المقبلة، حيث شارك جمهوره بوستر دعائي لأغنية "بحبك" المقرر طرحها قريبًا، معلقا: "بحبك.. قريبًا، ‏من ألحان وكلمات/ نور الدين محمد ‏وتوزيع/ محمد العشي".



أحمد جمال عبر انستجرام

ويأتي ذلك بعدما طرح الفنان أحمد جمال أغنيته "جيل بطل"، وهي من كلمات حسن كمال وألحان محمد عزيز وإخراج تامر الضبع، وكانت هذه الأغنية إهداء منه لدعم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر مؤمن زكريا، في أزمته الصحية التي يعيشها حاليا والتي أبعدته عن المشاركة بمباريات الكرة.

كما طرح الفنان أحمد جمال الأغنية الوطنية "إحنا مش بتوع حداد"، التي تتحدث عن شهدائنا وأبطالنا، كما طرح مؤخرا أغنيته الجديدة "كل سنة وأنت طيب" على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات نور الدين محمد، ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وذلك احتفالا بعيد الحب.