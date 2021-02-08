شكرا لقرائتكم خبر عن فان ديزل يطرح لقطات مجمعة من سلسلة Fast & Furious قبل عرض الجزء التاسع..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي فان ديزل، على مشاركة جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو مجمع للكثير من اللقطات التي جمعته في الأجزاء السابقة من سلسلة الأكشن Fast & Furious، قبل عرض الجزء التاسع من السلسلة الشهيرة في دور العرض السينمائي، ونشر فان ديزل، مقطع الفيديو الذي ضم عددا من المشاهد التي جمعته مع العائلة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليستعيد ذكريات الأجزاء السابقة، مع إضافة مشهد عناق مع النجم العالمي الراحل بول ووكر.

وتحدث نجمFast & Furious فان ديزل عن الجزء الـ9 المرتقب، وسُئل عن شائعات مشاهد الفضاء، لكن يبدو أن النجم سعد بانتشار تلك الأخبار، حيث إنه لم يؤكدها ولم ينفيها حسبما نشر موقع digitalspy، قائلا: "جاستن هو أحد هؤلاء المخرجين الذين يفكرون خارج الصندوق وسيلعب مع كل ما يمكن إدراجه في القصة."

وأضاف ديزل :"ترى الكثير في المقطع الدعائي، لكنك لم تر أي شيء بعد وهذا مثير.. هناك الكثير".

وكشفت بعض التقارير الأجنبية أن الشركة العالمية Universal Pictures، تخطط لإنهاء سلسلة أفلام Fast & Furious بعد الجزء الحادي العشر، بمشاركة النجم العالمي فان ديزل حتي نهاية الأحداث التي سيعلن عنها فيما بعد.

ووفقاً لصحيفة الـ deadline، فإن شركة الإنتاج الشهيرة تخطط لطرح جزأين جدد بعد الفيلم القادم f9، المقرر طرحه في مايو 2021، لتختتم السلسلة الأكثر شهرة في تاريخ الأكشن بعد مرور ما يقارب الـ 20 عاما على طرحها في صالات السينما.