شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل تكشف حقيقة أنباء زواجها من حسن شاكوش: هراء من نسج خيال كاتبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت النجمة غادة عادل، الشائعات التى ترددت عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، حول زواجها من مطرب المهرجانات حسن شاكوش، مؤكدة أن هذا الكلام "هراء" ومن نسج خيال كاتبه.

ونشرت غادة، عبر حسابها على إنستجرام، الصورة المتداولة حول زواجهما، قائلة: "حسن شاكوش فنان محترم ولقائى به لم يتعد متابعتى لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية، أى كلام قيل أو كُتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائلة".

وكان مصدر الصورة المنتشرة، التى نشرها حسن شاكوش، احتفالا بمقابلته مع النجمة غادة عادل مؤخرًا، حيث نشر صورة من لقاء جمع بينهما معًا عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعبر عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء حين كتب: "كانت أحلى مفاجأة، ومبسوط جدًا أني شوفتك، حبيبة قلبى الأستاذة غادة عادل".

من ناحية أخرى، تستعد الفنانة غادة عادل لفيلمها القادم "أهل الكهف"، حيث نشرت أكثر من صورة من كواليس الفيلم التى روجت له مؤخراً، حيث يشهد تواجد مجموعة كبيرة من النجوم مثل خالد النبوى، محمد ممدوح.