شكرا لقرائتكم خبر عن صوفيا ريتشى مع نجل ويل سميث من جديد .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت علاقة عارضة الأزياء الشهيرة صوفيا ريتشى وجادين سميث نجل الممثل ويل سميث إلى الأضواء من جديد خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما خطفا الأنظار أثناء خروجهما من أحدث المطاعم الشهيرة بعدما تناولا العشاء معًا وفقًا لتقرير نشره موقع الديلى ميل، والذى أكد أن عارضة الأزياء ذو الـ22 عامًا تخطط ربما لعلاقة جديدة بعد انفصالها عن سكوت ديسك في وقت سابق.



صوفيا ريتشى

فمنذ الانفصال عن نجم تليفزيون الواقع سكوت ديسك، وربطت أخبار عديدة ما بين صوفيا ريتشى وعدد من المشاهير إلا أن التقارير الأخيرة أكدت أنها لا تزال سينجل، ولكن مع ظهورها مرة أخرى مع صديقها جادين سميث ربما يخطط الثنائى إلى تطور العلاقة بينهما من مجرد صداقة، خاصة أنهما أثارا تكهنات عديدة فى وقت سابق من العام الماضى حينما التقطت عدسات مصورى الباباراتزى صور لهما على البحر معًا.



جادين سميث

من ناحية أخرى حرصت صوفيا ريتشى عارضة الأزياء الشهيرة على الاستمتاع بوقتها فى وقت سابق، وذلك حينما سافرت لأجازة فى البحر الكاريبى وفضلت عدم التقاط الصور التذكارية فحسب، وإنما الاستمتاع بأجواء البحر بحسب ما جاء فى "ديلى ميل".

وخلال رحلة صوفيا ريتشى مارست الرياضة على القارب، ومن ناحية أخرى كشفت عارضة الأزياء العالمية صوفيا ريتشى فى وقت سابق عن تاتو جديد على رقبتها من الخلف.

ويبدو أن النجمة العالمية صوفيا ريتشى استطاعت أن تخرج من أحزانها هذا العام بشكل سريع بعد انفصالها عن صديقها نجم تليفزيون الواقع الشهير سكوت ديسيك فى شهر أغسطس الماضى، والتقطت عدسات مصورى "الباباراتزى" عدة صور لصوفيا ريتشى خلال توجهها لقضاء إحدى السهرات الممتعة مع صديقها الجديد ماثيو مورتون.

كما ظهرت صوفيا البالغة من العمر 22 عامًا وصديقها مؤسس لـCha Cha Matcha والبالغ من العمر 27 عاما، وهما محاطين بحراسهما الشخصيين خلال توجههما إلى سيارتهما بعد تناول العشاء فى جورجيو بالدى فى سانتا مونيكا، بكاليفورنيا فى الولايات المتحدة الأمريكية .