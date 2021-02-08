شكرا لقرائتكم خبر عن مى الغيطى تنتهى من تصوير الفيلم الروائى القصير "ماما".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاحها في فيلم (ندى) للمخرج عادل احمد يحيى، وحصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان شيكاغو لسينما ذوي القدرات الخاصة تخوض الفنانة الشابة مى الغيطى مرة أخرى تجربة الأفلام القصيرة، حيث انتهت منذ أيام من تصوير فيلم "ماما " بالإسكندرية والذي يتناول قصة واقعية حدثت بالمدينة الساحلية حول حياة فتاة وشقيقها الطفل مع جثة أمهما في منزلهما لفترة طويلة جدا دون أن يلحظ أحد وأسباب ذلك.



كواليس تصوير فيلم ماما لمي الغيطي

الفيلم بجمع بين الإثارة والغموض والتحليل النفسي وهو بطولة مطلقة لمي الغيطي ، ويقوم بدورأخيها الطفل دانيال أشرف والذي يبشر بموهبة فريدة في الأداء، والفيلم تأليف واخراج ناجي إسماعيل والفيلم سيشارك قريبا في عدة مهرجانات دولية .



فيلم ماما

مي الغيطي انتهت مؤخرا أيضا من تصوير دورها في فيلم " قمر 14 " إنتاج السبكي وإخراج هادي الباجوري مع عدد من كبار النجوم.



كواليس فيلم ماما