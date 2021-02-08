شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محرك البحث "جوجل"، اليوم الإثنين، بذكرى ميلاد النجمة الكبيرة الراحلة شادية رقم 90، وقد رحلت شادية عن عالمنا عام 2017 عن عمر ناهز 86 عاما، أثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد، أدى إلى حدوث فشل في التنفس.



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شادية ممثلة ومطربة مصرية، تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما، واسمها الحقيقى فاطمة احمد كمال شاكر عرفت في السينما باسم شادية، وقد اختلفت الآراء في سبب تسميتها فهنالك رأي يقول إن المنتج والمخرج حلمي رفلة هو من اختار لها اسم شادية ليكون لها اسما فنيا وذلك بعدما قدمت معه فيلم العقل في إجازة، وهنالك من يقول أن الممثل يوسف وهبي هو من أطلق عليها اسمها عندما رآها وكان يصور في ذلك الوقت فيلمه شادية الوادي، وهنالك قول يرجح أن الفنان عبد الوارث عسر هو من أسماها شادية لأنه عندما سمع صوتها لأول مره قال: "إنها شادية الكلمات".

قدمت خلال فترة ما يقارب أربعين عاماً حوالي 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً في الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، وهي في نظر الكثير من النقاد أهم فنانة شاملة.

يذكر أن شادية من مواليد 8 فبراير 1931 وتوفيت فى 28 نوفمبر 2017، وبدأت مسيرتها الفنية بعام 1947 و استمرت حتى عام 1984، قدمت من خلالها عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الإذاعية.