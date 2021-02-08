شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد باتلر يكشف عن طريقة مختلفة للاحتفال بعيد ميلاده باستخدام السلاحف البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل جيرارد باتلر للمرة الأولى عن وسيلته للاحتفال بعيد ميلاده خلال حوار إلى مجلة Total Film Magazine مؤكدا أنه قبل تفشى فيروس كورونا خلال العام الماضى قرر الاحتفال في نهاية 2019 بعيد ميلاده بطريقة مختلفة مع مجموعة من أصدقائه بالاستمرار في نشاطاته البيئية، وذلك بعدما أطلق في المحيط أثناء إجازته في كوستاريكا وقتها مجموعة من السلاحف البحرية في المحيط حفاظاً على حياتها، مضيفاً أن الأمر يسعده للغاية خاصة أنه ليس من نوعية المشاهير الذين يحتفلوا بعيد ميلادهم عبر الحفلات.



باتلر يتحدث عن السلاحف البحرية

ومن أحدث أفلام النجم العالمي جيرارد باتلر فيلم Greenland، وهو من إخراج ريك رومان وبطولة سكوت جلين و مورينا باكارين وكينج باتش.

أما عن آخر أعمال باتلر، فأبرزها فيلم Angel Has Fallen والذي يشارك باتلر فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

وتدور أحداث الفيلم تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.