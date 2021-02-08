شكرا لقرائتكم خبر عن شادية مع تورتة عيد ميلادها فى صورة نادرة تعود إلى منتصف السبعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، الذكرى التسعين لميلاد دلوعة السينما المصرية، الذى يوافق اليوم 8 فبراير، بنشر صور جديدة نادرة لدلوعة السينما المصرية، خلال الاحتفال بعيد ميلادها فى فترة سبعينيات القرن الماضى، حيث ظهرت النجمة الراحلة فى الصورة، التى نشروها عبر حسابهم على انستجرام، وأمامها "تورتة" عيد ميلادها.

وجاء نص تهنئة عشاق ومحبو الفنانة الكبيرة الراحلة: "ها قد أتى عيد ميلادك وانتى بعيدة عنا، رحمك الله يا من طاب ذكراكى بين الناس، ويا من عجز لسانى عن وصفك، فلا توجد كلمات توصف حبى لكى ولا توجد كلمات توصفكِ، كل عام وانتى فى روضة من رياض الجنة، كل عام وعيدك فى الجنة أجمل، كل عام وقبرك نور ونعيم، ستظلى فى قلوبنا مهما طال الزمان، رحمك الله يا حبيبتى".



النجمة الراحلة شادية تحتفل بعيد ميلادها

شادية ممثلة ومطربة مصرية، تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما، واسمها الحقيقى فاطمة احمد كمال شاكر عرفت في السينما باسم شادية، وقد اختلفت الآراء في سبب تسميتها فهنالك رأي يقول إن المنتج والمخرج حلمي رفلة هو من اختار لها اسم شادية ليكون لها اسما فنيا وذلك بعدما قدمت معه فيلم العقل في إجازة، وهنالك من يقول أن الممثل يوسف وهبي هو من أطلق عليها اسمها عندما رآها وكان يصور في ذلك الوقت فيلمه شادية الوادي، وهنالك قول يرجح أن الفنان عبد الوارث عسر هو من أسماها شادية لأنه عندما سمع صوتها لأول مره قال: "إنها شادية الكلمات".

و قدمت خلال فترة ما يقارب أربعين عاماً حوالي 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً في الأفلام العربية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، وهي في نظر الكثير من النقاد أهم فنانة شاملة.

شادية من مواليد 8 فبراير 1931 وتوفيت فى 28 نوفمبر 2017، وبدأت مسيرتها الفنية بعام 1947 واستمرت حتى عام 1984، قدمت من خلالها عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الإذاعية.