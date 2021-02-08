شكرا لقرائتكم خبر عن اللقطات الأولى لـ بريانكا شوبرا مع كتابها الخاص بسيرتها الذاتية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت النجمة الهندية بريانكا شوبرا، لقطاتها الأولى مع النسخ الأولى من كتابها الخاص بسيرتها الذاتية والذي ستقوم فيه بسرد قصة حياتها، حيث نشرت عبر حسابها بموقع إنستجرام، مقطع فيديو تظهر من خلاله وهي تقوم بتوقيع بعض النسخ الأولية من الكتاب.

وكشفت النجمة الهندية فى منشورها عن اقتراب طرح الكتاب بشكل رسمي فى الأسواق، وكتبت "لا أصدق انه خلال يومين سيكون الكتاب متواجد فى الأسواق".

وعلى جانب آخر، كانت قد أعلنت شوبرا، أن فيلم The White Tiger، وصل إلى المرتبة الأولى على منصة نيتفلكس في 64 دولة ومن المتوقع أن تشاهده 27 مليون أسرة في الأسابيع الأربعة الأولى.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، يركز فيلم المخرج رامين بحراني على الصراع الطبقي، وهو موضوع متحقق بقوة في الهند، بينما لا تزال تقاليد نظام الطبقات قائمة على الرغم من الإصلاحات والمسار الاقتصادي التصاعدي، حيث تركز رواية أرافيند أديجا الحائزة على جائزة بوكر، والتي يستند إليها الفيلم، على ثنائية السيد والخادم.