شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديوهات نادرة من حياة شادية قبل وبعد اعتزالها.. بينها رسومات عماد حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم 90 عامًا على ميلاد الفنانة الكبيرة شادية حبيبة مصر والشمس التى لا تغيب حتى وإن ابتعدت عن الأضواء أو رحلت من الأرض إلى السماء.

شادية معشوقة الجماهير التى لم يجتمع الملايين على حب فنانة مثلما أجمعوا على حبها، ولم تغب عن الأذهان والقلوب حى بعد اعتزالها وابتعادها عن الفن والأضواء لأكثر من ثلاثين عاما قبل وفاتها وهى فى أوج شهرتها ونجوميتها.

وبمناسبة الذكرى التسعون لميلاد حبيبة الملايين التى احتفل محرك البحث جوجل العالمى الشهير بذكراها اليوم أهدت الفنانة التشكيلية ناهد شاكر ابنة شقيق الفنانة شادية لليوم السابع مجموعة من الصور والفيديوهات النادرة للفنانة الراحلة فى مراحل مختلفة من حياتها، ومع أفراد عائلتها.

وقالت ناهد شاكر إن الفنانة الراحلة كانت السند والأم لكل أفراد عائلتها، وكانت مصد الحنان والعطاء لكل من يعرفها، وكانت تحرص دائما على تجمع العائلة وود الجميع.

وكشفت الفنانة التشكيلية عن فيديو نادر تتحدث فيه الفنانة الراحلة فى حوار إذاعى عن الترابط والحب الذى يجمع أسرتها ، وتؤكد أن ابنة شقيقها التى كانت فى سن 3 أو 4 سنوات وقتها هى الوحيدة التى تحمل مواهب فنية وتتمتع بصوت جميل وقدرة على حفظ الأغانى، حتى أنها تسبقها فى الحفظ، قائلة :" بشوف فيها نفسى وأنا صغيرة وأتوقع أن تكون فنانة"

وكان من بين الصور النادرة بعض الصور من داخل منزل الفنانة شادية ، تظهر بعض اللوحات التى رسمها الفنان عماد حمدى حيث كان يمتلك موهبة كبيرة فى الرسم، وظلت الفنانة الكبيرة تحتفظ فى بيتها بهذه اللوحات حتى وفاتها.

كما تظهر الصور النادرة صور للفنانة الراحلة شادية بعد اعتزالها وارتدائها الحجاب ، إحداها فى حفل زفاف ابنة شقيقها، والثانية أمام منزلها، وصور فى مراحل مختلفة من حياتها مع والدتها و أفراد عائلتها ، إضافة إلى صورة رسمتها الفنانة التشكيلية ناهد شاكر لعمتها الفنانة الكبيرة شادية.