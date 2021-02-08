شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لأبطال فيلم تماسيح النيل باللون الأبيض من كواليس العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق عمل فيلم تماسيح النيل تصوير مشاهدهم خلال العمل، ومؤخراً ظهروا نجوم الفيلم من بيومى فؤاد ومصطفى خاطر بالإضافة إلى سليمان عيد والممثل محمد ثروت بصورة واحدة خلال الكواليس، ونشر مدير التصوير جلال الذكى الصورة والتى جمعته بأبطال الفيلم، عبر حسابه الرسمى على موقع انستجرام.



تماسيح النيل

فيلم "تماسيح النيل" بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى و بيومي فؤاد وسامية الطرابلسى وهنادي مهنا وكريم عفيفي و محمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

وأعربت النجمة السورية سوزان نجم الدين في وقت سابق خلال تصريح خاص لليوم السابع عن سعادتها بتجسيد شخصية كوميدية في فيلم "تماسيح النيل" مضيفة أنها جسدت شخصيات كوميدية من قبل بسوريا لكن هذه أول مرة بمصر، وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز مخرج الفيلم مشيرة إلى أنها قامت بتصوير مشاهدها بمدينة الأقصر وبمحافظة أسوان.

كما انتهى المخرج سامج عبدالعزيز من تصوير عدد كبير من مشاهد فيلمه الجديد "تماسيح النيل" في أسوان، وعاد إلى القاهرة لاستكمال بعض المشاهد المتبقية منه استعدادا لطرحه، ويشارك في بطولته الفنان حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وسامية الطرابلسي، وهنادي مهنا، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وويزو وسليمان عيد، ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد.