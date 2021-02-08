شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى ورامى عياش وسيرين عيد النور ينعون النائب البرلمانى جان عبيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من فنانى لبنان، وفاة النائب البرلمانى جان عبيد، والذى وافته المنية صباح اليوم الاثنين متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، على رأسهم الفنان الكبير عاصى الحلانى، من جهته غرد الفنان رامى عياش، ناعيا النائب البرلمانى الراحل، وقال عبر حسابه بتويتر :"بكامل الأسى والحزن أودع أب وصديق وغالي على قلبي كتير جان عبيد كبير من لبنان صاحب النفس الطيبة والكلمة الدافية والعقل الحكيم، ألف رحمة عليك، تعازينا للست لبنى والأخت هلا ولكل للعائلة الكريمة ومحبيك".



رامى عياش

فيما نعته الفنانة سيرين عبد النور وقالت :"كتير حزين الخبر الله يرحم، لترقد نفسك بسلام"، فيما نعاه الفنان عاصى الحلانى قائلا :"البقاء لله خبر محزن اليوم رحيل جان عبيد النبيل والصَادق صاحب الأخلاق وصاحب القلب الكبير، ومن سيرته يمكن أن نأخذ العبرة والقدوة الله يرحمك".



سيرين عبد النور

عاصى الحلانى

وتوفي صباح اليوم الاثنين، عضو مجلس النواب اللبناني النائب جان عبيد عن عمر يناهز الـ 82 عاما جراء مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.