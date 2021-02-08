شكرا لقرائتكم إنجي المقدم للعربية.نت: عيوبي تزعج زوجي وأصدقائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشاط فني كبير تعيشه الفنانة المصرية إنجي المقدم التي ستفاجئ جمهورها بدور هام جدا في المسلسل المنتظر الاختيار 2 مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

وفي حوار خاص مع "العربية.نت" تحدثت إنجي عن تفاصيل دورها بالمسلسل وعلاقتها بكريم عبد العزيز وموقفها من مسلسل الفنان يوسف الشريف وأسباب غيابها السينمائي وتفاصيل حياتها الشخصية والنجم الذي تتمنى الوقوف أمامه.

- حدثينا عن شعورك بالانضمام إلى أبطال مسلسل " الاختيار 2 " وتفاصيل التجربة؟

مسلسل الاختيار من المسلسلات الفنية والوطنية العظيمة وقد سعدت كثيرا فور انضمامي له، حيث أن الجزء الأول حاز على شعبية واسعة، والجميع أحب المسلسل في جزئه الأول لأنه جمع بين كونه عملا وطنيا مهما وعملا فنيا مصنوعا بحرفية عظيمة، وأتمنى أن يكون الجزء الثاني بنفس المستوى من النجاح والقوة ونحن نبذل مجهودا كبيرا حتى يكون المسلسل بقدر توقع المشاهد الذي ينتظر الجزء الثاني بفارغ الصبر.

- وماذا عن أهم ملامح دورك في المسلسل خاصة أنه كما علمنا توجد تعليمات بعدم الإفصاح عن الأدوار؟

نعم بالفعل غير مسموح بالحديث عن تفاصيل الأدوار، ولكن بوجه عام في هذا الجزء يتم التركيز على الجانب الاجتماعي والإنساني لحياة الأبطال، وأقدم دور نادية زوجة زكريا وهو النجم كريم عبد العزيز ويعرض الجانب الأسري من حياة الضباط وزوجاتهم وأبنائهم.

- كيف العمل مع كريم عبد العزيز وهل تقابلتم من قبل؟

الحقيقة هذا أول عمل يجمعنا، لكننا تقابلنا من قبل في دبي، وهو شخص لطيف ويتمتع بخفه الدم، لكن استقبلني استقبالا عظيما ويحب المناقشة، حيث أول يوم تصوير كنا نشعر بالقلق لكن الحمد لله كانت هناك كيمياء.

إنجي المقدم مع ابنها

- قيل أيضا إنك ستقدمين أحد الأدوار المهمة في مسلسل نسل الأغراب مع أحمد السقا وأمير كرارة والمخرج محمد سامي؟

طبعا كل هؤلاء النجوم أصدقائي وأحب العمل معهم .. ولكن الحقيقة أن الموضوع غير صحيح بالمرة هى إشاعة وقرأت ذلك على السويشال ميديا.

- هل تفضلين تقديم أكثر من عمل بالموسم الواحد؟

لا أحاول منذ فترة التركيز بعمل واحد فقط، ولم أقرأ عملا آخر حتى الآن ولا أحب أن أقفل بابا مفتوحا من الممكن أن يكون هناك عمل جيد.

- هل حقيقي أنك على خلاف مع أمير كرارة؟

بالطبع لا هو صديقي ومن أول شخص عملت معه لا يمكن أختلف معاه. ولا أعلم من أين تأتي هذه الشائعات الغريبة فعلاقتي بزملائي أفضل ما يكون.

إنجي المقدّم

- متى نراك في بطولة مطلقة؟

لا أستعجل البطولة طالما الأدوار التى تعرض علي حاليا تناسبني، ولن أقدم بطولة مطلقة إلا إذا وجدت الوقت والعمل المناسب لأن الدخول في هذه المنطقة دون حسابها جيدا ومن مبدأ الاستعجال يضر أكثر مما يفيد.

- أين أنت من التواجد بالسينما؟

أنا أعشق السينما وأتمنى التواجد فيها ولكني أعترف أنني حتى الآن لم أتواجد وأقدم عملا مناسبا لأحلامي السينمائية على الإطلاق، لكن هذا العام سيكون هناك عمل جيد.

- من أكثر ممثل سينما كنت تتمنين العمل معه وأكثر مخرج سينمائي مميز في رأيك؟

كنت ومازلت أتمنى العمل مع النجم الكبير الزعيم عادل إمام أما أكثر المخرجين تميزا في نظري والذين شكلوا بصمة سينمائية تاريخية يوسف شاهين.

برومو الاختيار 2

- حدثينا عن بعض تفاصيل حياتك الشخصية التي لا يعرفها الكثيرون مثل كيف تقضي يومك بالمنزل وما أبرز العيوب التي لا تعجب زوجك؟

أنا أحب القراءة كثيرا وأقضي وقتا في قراءة كتب كثيرة، كما أفضل الاستماع للموسيقى بكافة أنواعها، بالإضافة أنني مشغولة بطلبات أولادي والمنزل. وأجيد الطهي وأفضل أكلات أقوم بطهيها هي الفتة، الأرز باللحم وأحب السفر كثيرا وأفضل البلاد التي أحب السفر إليها بعد انتهاء كورونا هي إيطاليا وفرنسا فأنا أعشقهما كثيرا وأنتظر انتهاء الكورونا حتي أسافر الى هناك.

- صرحت الفنانة يسرا أنك محبه للتبرع بالدم؟

الحقيقة أنا شعرت بالإحراج عندما ذكرت هذة القصة، و أشعر أنني قمت بالواجب وأي شخص كان سيفعل ما فعلته، خاصة أن فصيلة دمى نادرة A-، وعندما يحتاج أي شخص لهذه الفصيلة بالطبع أذهب للتبرع.