من الأرشيف.. إيهاب توفيق يكشف عن صورة نادرة مع محمد فؤاد وعامر منيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان إيهاب توفيق، صورة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها رفقة كل من الفنانين محمد فؤاد وعامر منيب.

وظهر الثلاثي في الصورة بإحدى المناسبات وعلق "توفيق"، على الصورة قائلًا: "صورة من الأرشيف مع النجوم، محمد فؤاد وعامر منيب رحمة الله عليه".

يذكر أن الفنان عامر منيب رحل عن عالمنا في نوفمبر عام 2011 عن عمر ناهز الـ 48 عامًا، بعد صراع مع سرطان القولون وذهب إلى ألمانيا للخضوع لجراحة لاستئصاله، وتوفي بعد عودته إلى مصر ودفن في نفس قبر جدته ماري منيب بمدينة نصر.