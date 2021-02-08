"بترفع أثقال".. دينا الشربيني تستعرض لياقتها البدنية في الجيم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها ومتابعيها عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها خلال تواجدها بإحدى الصالات الرياضية.

وظهرت "دينا"، في الفيديو وهي تمارس رياضة رفع الأثقال مستعرضة لياقتها البدنية، بالإضافة إلى عدد من التمارين الأخرى.

من ناحية أخرى تواصل دينا الشربيني تصوير مشاهدها في من مسلسلها الرمضاني المقبل الذي يحمل اسم "قصر النيل" ويشارك في بطولته ريهام عبدالغفور وصلاح عبدالله، وصبري فواز، ومحمود البزاوي، أحمد خالد صالح، وناردين فرج، وصلاح عبدالله وأحمد مجدي وعمر السعيد ونبيل عيسى ومريم الخشت وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج خالد مرعي.