فيديو.. صبري فواز بعد إصابته بكورونا: "اللي ييجي في الريش بقشيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان صبري فواز مقطع فيديو له عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، طمأن خلاله جمهوره بعد إصابته مؤخرًا بفيروس كورونا.

وقال "فواز" في الفيديو: "الحمد لله على كل شيء يعني إرادة ربنا أن آخر 3 سنين يحصل حاجات غريبة، سنة جلطة ودعامة والسنة اللي بعدها استئصال مرارة والسنة دي كورونا".

وأضاف: "الحمد لله على كل شيء وأنا الحمد لله كويس وبقالي فترة في الموضوع وخلاص قربت اعدي منها دعاوتكم، والحمد لله نحمد ربنا واحنا أحسن من غيرنا بكتير وفضل وعدل.. وأنا بطلع في فيديو عشان اطمنكم وانا زي الفل واللي ييجي في الريش بقشيش".

وأعلن صبري فواز، أمس الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "زود عندك يا ابني.. كورونا واتكورنا.. الحمد لله على كل شيء".

وتواصل "الخليج 365" مع صبري فواز للاطمئنان على حالته الصحية، واكتفى بقوله: "الحمد لله على كل شيء".

ومن جانب آخر؛ يشارك صبري فواز في موسم دراما رمضان من خلال مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.