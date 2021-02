بعد رحيله.. ترشيح تشادويك بوسمان لـ 4 جوائز هامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رُشح النجم العالمي الراحل تشادويك بوسمان بطل فيلم Black Panther، 4 ترشيحات للفوز بجوائز نقابة ممثلي الشاشة عام 2021، لجائزة أفضل ممثل، وأفضل ممثل مساعد عن فيلمى، Ma Rainey's Black BottomDa 5 Bloods حسبما ذكر موقع "ديجيتال سباي".

تأتي الترشيحات بعد وفاة "تشادويك"، في اغسطس الماضي عن عمر ناهز 43 عاما، بعد صراع دام أربعة سنوات مع مرض سرطان القولون. وفق موقع "فارايتي".

كما كشفت بعض التقارير أن تشادويك بوسمان، سيكون حاضرًا فى الجزء الثانى من فيلم الأكشن والخيال Black Panther 2.

بدأت مسيرة بوسمان لأول مرة بتصويره لرموز الأمريكيين السود جاكي روبنسون (في عام 2013 "42") وجيمس براون (في فيلم "Get on Up" في عام 2014). ظهر بوسمان أيضًا في فيلم Da 5 Bloods للمخرج سبايك لي ، ولعب دور ثورجود مارشال في فيلم Marshall لعام 2017، وذلك قبل أن يقدم دور تشالا بفيلم "black panther".