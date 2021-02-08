مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" تتبنى حالة "مروة" كومبارس الحاج متولي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن المهندس محمود وحيد رئيس مؤسسة "معانا نبني لإنقاذ حياة إنسان" عن تبني حالة الممثلة مروة محمد، التي أثارت جدلًا في الآونة الأخيرة بظهورها وهي مشردة في الشوارع.

وقال "وحيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري، أن مؤسسته ترحب باستقبال "مروة"، فور حصوله على العنوان الذي تتواجد فيه حاليًا، وقالت المذيعة إنها ستمده بالعنوان من أجل الوصول إليها وانتشالها من الشارع.

وأعرب "وحيد"، عن استيائه من شقيق مروة محمد خاصة بعد إهماله لها وتركها للعيش في الشارع.

مروة محمد ظهرت بمشهد صامت في المسلسل الشهير "عائلة الحاج متولي"، وأثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة بعد انتشار صور لها وهي مشردة في الشوارع.