بالصور: الظهور الأول لإيفانكا ترامب وكوشنر بعد مغادرة البيت الأبيض

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 8 - فبراير - 2021 3:23 مساءً

شوهدت ابنة الرئيس الأمريكي السابق، إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر في فلوريدا، لأول مرة منذ مغادرتهما البيت الأبيض.

وقضت إيفانكا وجاريد وأطفالهما، نزهة في ميامي، وظهرا بملابس البحر أثناء وجودهما على أحد الشواطئ، كما ظهروا في صور أخرى يتناولون المثلجات.

وظهر طفلاهما ثيودور، 4 أعوام، وجوزيف، 7 أعوام، وهما يلعبان في الرمال، فيما استلقت إيفانكا وجاريد على كراسي الشاطئ، وكانا يرتديان قبعتين للحماية من أشعة الشمس.

وبالرغم من تغير حياة إيفانكا بعد أن كانت الابنة الأولى ومستشارة والدها دونالد ترامب، إلا أنها حافظت على نمط حياتها الصحي كما كان في السابق، حيث تم تصويرها وهي تجري مع كلبها ”وينتر“ بصحبة أحد العناصر الأمنية خلفها.

ويأتي ظهورهما الأخير وسط التقارير التي أشارت إلى أن الزوجين عانيا من انخفاض في دخلهما الشخصي بأكثر من 20%، خلال العام الأخير للرئيس دونالد ترامب في منصبه.

وتردد أن دخلهما تراوح ما بين 23.8 مليون دولار و120 مليون دولار، في العام الماضي، خلال نماذج الإفصاح المالي الخاصة بهما كمستشارين للبيت الأبيض، في انخفاض قدره 36 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.

كما تأثرت إيفانكا وزوجها ماليا بسبب جائحة فيروس كورونا، خلال الأشهر الـ 11 الماضية.

وكانت قد كشفت صحيفة ”وول ستريت جورنال“، الشهر الماضي، أن إيفانكا وجاريد استأجرا مكان إقامة لمدة عام واحد في مكان مطل على المحيط في ميامي.

ولم يتم الكشف عن المبلغ الذي تدفعه إيفانكا وجاريد مقابل الشقة، إلا أنها بالتأكيد ستكون باهظة الثمن، حيث يعتبر ذلك الحي واحدا من أغلى الأماكن في فلوريدا، بمتوسط سعر إيجار يبلغ 47000 دولار شهريا.

وتردد أن إيفانكا وكوشنر يستخدمان هذه الشقة كمنزل مؤقت حتى الانتهاء من بناء منزل على قطعة أرض مساحتها فدانين مقابل 31.8 مليون دولار في العام الماضي.