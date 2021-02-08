في ذكرى ميلادها الـ90.. فيديو نادر لشادية في عقد قران بعد اعتزالها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر عشاق النجمة المصرية الكبيرة الراحلة شادية شريط فيديو نادرا لها للمرة الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ذكرى ميلادها الـ90.

وظهرت شادية في الفيديو بالحجاب في عقد قران ناهد شاكر، ابنة شقيقها طاهر شاكر، بعد اعتزالها بأكثر من 3 سنوات.

وأرفق الفيديو بتعليق ورد فيه: "من الأفراح القليلة التي حضرتها الفنانة شادية بعد الاعتزال، وقامت بالإنفاق على كل شيء خاص بالحفل، رغم أن الحفل ليس في منزلها وإنما في منزل شقيقها طاهر الذي كان قد توفي عام 1983.. تاريخ الفيديو أغسطس 1990".

وولدت الفنانة شادية في 8 فبراير/شباط عام 1931 واختار لها والدها المهندس الزراعي أحمد كمال شاكر عند الولادة اسم فاطمة، ولكنها عرفت في السينما المصرية باسم شادية.

واختلفت الآراء في سبب تسميتها هذه، فهناك رأي يقول إن المنتج والمخرج حلمي رفلة هو من اختار لها اسم شادية، ليكون لها هذا الاسم اسما فنيا، وذلك بعدما قدمت معه فيلم "العقل في إجازة"، وهنالك من يقول إن الممثل يوسف وهبي هو من أطلق عليها اسمها الفني هذا عندما رآها وكان يصور في ذلك الوقت فيلمه "شادية الوادي"، وهنالك قول يرجح أن الفنان عبد الوارث عسر هو من سماها شادية لأنه عندما سمع صوتها لأول مرة قال: "إنها شادية الكلمات".

وشاركت شادية خلال ما يقارب 40 عاماً من عمرها الفني في حوالي 112 فيلماً و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلاً في الأفلام العربية، فضلاً عن أن لها قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، وهى من أهم الفنانات في تاريخ الدراما العربية.



