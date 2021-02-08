ذكرى ميلاد شادية.. رجال في حياة "دلوعة السينما"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحل في 8 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة المصرية شادية، وبهذه المناسبة احتفل موقع جوجل الشهير بعيد ميلادها الـ90.

ولدت فاطمة أحمد كمال شاكر الشهيرة بـ"شادية" في 8 فبراير 1931، وبدأت مسيرتها الفنية من خلال المشاركة في مسابقة للوجوه الجديدة نظمها المخرج أحمد بدر خان.





توالت بعد ذلك أعمال شادية حتى بلغت أفلامها ما يقرب من 120 فيلما منها "المرأة المجهولة" إنتاج 1959، و"أغلى من حياتي، وشيء من الخوف، ونحن لا نزرع الشوك، واللص والكلاب، وزقاق المدق، ولا تسألني من أنا".

لم تحقق "دلوعة السينما" النجاح في حياتها العائلية بقدر نجاحها في عالم الفن، فقد سقطت في دوامة الحب 3 مرات، ولم تنجح في تكوين بيت وعائلة.

تزوجت في بداية حياتها من مهندس يدعى عزيز فتحي، وحدث الانفصال بعد عام واحد بسبب رفضه عملها في مجال التمثيل.





وكانت الزيجة الثانية من الفنان الكبير عماد حمدي، ووقف فارق العمر حاجزا بينهما، وقتها كانت نجمة وتتهافت عليها شركات الإنتاج، فطلب منها عماد حمدي الاعتزال والتفرغ لرعاية شؤونه، وعندما رفضت دبت الخلافات ووقع الطلاق بعد 3 سنوات.





أما الرجل الثالث في حياة شادية هو الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، وفشلت العلاقة أيضا وحدث الانفصال في عام 1996، وبعدها قررت شادية استكمال حياتها بدون رجل، وفي 28 نوفمبر 2017 رحلت "دلوعة السينما" عن الحياة تاركة علامة بارزة في الفن العربي.