شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده الـ90 ..66 عاما على رحيل جيمس دين الغامض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الاثنين ذكرى ميلاد النجم الراحل جيمس دين ال90، ورغم مرور 66 عاما علي رحيله إلا أن وفاته كانت صادمة، حيث توفى جيمس دين عن عمر يناهز الرابعة والعشرين، إثر تعرضه لحادث، حيث كان يقود سيارته "بورش 550 سبايدر" فى ساليناس بكاليفورنيا.

ومن أهم أعمال جيمس دين، التى تنوعت بين أفلام سينمائية ومسلسلات تليفزيونية " Fixed Bayonets! " عام 1951، و قدم عام 1952 فيلمين هما Sailor Beware " و "?Has Anybody Seen My Gal"، كما قدم المسلسل التليفزيونى " CBS Television Workshop"، و " Trouble Along the Way " فى 1953، و "East of Eden " و"Rebel Without a Cause " و"Crossroads " فى 1955، و آخر فيلم قدمه جاء تحت عنوان "Giant " والذى عُرض بعد وفاته، فتم عرضه عام 1956 مع اليزابيث تيلور وروك هيدسون، وكانت ميزانيته حينها 5,400,000 دولار، وجاءت إيرادات الفيلم رائعة، حيث حقق 35,000,000 دولار أمريكى.

وقبل سنوات قدم المخرج أنطون كوربيجن فيلم بعنوان "الحياة" وذلك بمناسبة ذكرى مرور 60 عاما على رحيل النجم السينمائى الأمريكى الراحل "جيمس دين".

الفيلم تناول حياة أيقونة السينما الأمريكية جيمس دين من خلال التحقيقات المصورة التى أجراها المصور دونيس ستوك خلال شهرى يناير وفبراير 1955 حيث كان يصور فيلمه "شرق عدن" للمخرج إليا كازان.