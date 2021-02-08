شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا بالحجاب مع أحمد مجدى فى كواليس تصوير مسلسل "بنت السلطان".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور النجمة روجينا مشاهدها فى ديكور منزل بإحدى قرى بنى سويف بالجيزة، وتجمع المشاهد بينها وبين محمود حافظ ومحمد مهران، وآخرون، وننشر صورة من داخل لوكيشن التصوير تظهر فيها بطلة العمل بالحجاب، وتخوض روجينا بهذا المسلسل أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، وسيعرض في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداث مسلسل بنت السلطان في إطار شعبي، ويتخلله العديد من الأحداث المشوقه للجمهور وسوف يتم تصويره في أكثر من محافظة من بينها القاهرة، بني سويف، قنا، الإسكندرية والعديد من المحافظات الأخرى.

يذكر أن مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، حسن أبوالروس، ندى موسي، محمود حافظ، محمد مهران، بيومي فؤاد، سوسن بدر، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج أحمد شفيق.

وقدمت روجينا في شهر رمضان، مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى.